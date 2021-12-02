Başak’ın adını yeğeni yaşatacak

Ataşehir’de samuray kılıcıyla vahşice katledilen Başak Cengiz’in ağabeyi Fatih Cengiz, kızı Hiranur’un adının yanına Başak’ın adının eklenmesi için mahkemeye başvurdu
Ataşehir'de sokak ortasında samuray kılıcıyla vahşice katledilen Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz'den kardeşinin hatırasını yaşatmak için duygulandıran bir adım geldi. 5 yaşındaki kızı Hiranur'un adının yanına kız kardeşi Başak'ın adının eklenmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru kabul edildiği takdirde Başak Cengiz'in adı yeğeninde yaşayacak. SABAH'a açıklama yapan Avukat Mustafa Tırtır, "Müvekkillerimiz Başak Cengiz'in hatırasını yaşatmak için kızlarının bu zamana kadar kullanmakta olduğu 'Hiranur' ismini kaldırmaksızın, adına Başak adı eklenerek 'Hiranur Başak' olarak değiştirilmesini istemektedir. Başak Cengiz adının aileye güç vereceğini düşünmekteyiz" diye konuştu. Açılan dava, ilerleyen günlerde Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Cengiz'in adı daha önce de mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne ardından ise ikamet ettiği Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Kültür Merkezi'ne verilmişti. İstanbul Finans Merkezi'ndeki bir proje için iki aylığına Ankara'dan İstanbul'a gelen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, 9 Kasım'da mesaisinin ardından Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un (28) samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirmişti. Genç kadının ölümüyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan katil zanlısı Boz'un evinde, 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet bulunmuştu.