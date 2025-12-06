Başakşehir’de beton mikserinin karıştığı zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kaza, saat 20.50 sıralarında Başak Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KCA 280 plakalı beton mikseri, aynı yönde ilerleyen 2 araca çarptıktan sonra refüjü aşarak karşı şeride geçti. Ters istikametten gelen 06 BUS 093 plakalı hafif ticari araca çarpan beton mikseri, devrildi. Yolda kaymaya başlayan beton mikseri başka bir kamyonete çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, hafif ticari aracın sürücüsü Yalçın Tınaz ve eşi Emel Tınaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Beton mikserinin çarptığı kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Diğer araçlarda bulunan Yasin Bayraktar, Gamze Bayraktar, Hasan Kılıç, Turan Arslan ve Semih Kaplan da yaralı olarak çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle Mahmutbey Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattı.