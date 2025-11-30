Başakşehir’in en büyük kütüphanesi açıldı!

Başakşehir Belediyesi merkez yerleşkesine inşa edilen Başakşehir Millet Kütüphanesi, 2.500 m2'lik alanıyla ilçenin en büyük kütüphane tesisi oldu. İçerisinde 472 kişilik geniş okuma salonu, 56 kişilik İhtisas Kütüphanesi ve atölye ile eğitim çalışmalarına yönelik 45 kişilik cep salonu bulunuyor. Bu kapsamlı yapısıyla kütüphane, her yaş grubundan kullanıcıya hitap eden modern, konforlu ve erişilebilir bir kültür alanı sunuyor. Tasarımıyla hem yoğun çalışma temposuna uygun sessiz alanlar hem de üretkenliği artıran ferah mekânlar oluşturulmuş durumda.Başakşehir Millet Kütüphanesinin en dikkat çekici bölümü olan İhtisas Kütüphanesi, akademik çalışmalara odaklanan kullanıcılar için özel olarak tasarlandı. Bu bölüm, araştırmacılara sessiz, dikkat dağıtmayan, yüksek verim sağlayan bir çalışma ortamı sunuyor. Masa düzeninden ışık seviyesine kadar her detay, uzun süreli akademik odaklanmayı destekleyecek şekilde planlandı. Böylece Başakşehir Millet Kıraathanesi, yalnızca bir halk kütüphanesi değil, lisansüstü öğrenciler, akademisyenler ve profesyonel araştırmacılar için ilçenin en kapsamlı bilgi ve çalışma merkezi hâline geliyor.Haftanın 7 günü 09.00–23.00 saatleri arasında hizmet veren kütüphane; • 33 bin basılı, • 26 bin dijital kitap, • Görme engellilerin kullanımına yönelik 23.511 sesli kitap olmak üzere toplamda 83 bine yakın kaynağı okuyucuların hizmetine sunuyor.Kitap çeşitliliği; edebiyattan bilime, sanattan teknolojiye kadar pek çok alanda araştırmacıların ihtiyaçlarını karşılayacak zenginlikte. Ayrıca görme engelli bireylerin bilgiye erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Senin Sesin, Benim Kitabım" projesi kapsamında oluşturulan kitap seslendirme stüdyosu, kütüphaneye ayrı bir değer katıyor. Böylece herkes için eşit bilgi erişimi hedefi güçleniyor. Ziyaretçilerin uzun saatler geçirebileceği bu alanda giriş bölümünde yer alan "Mola Kafe", çalışma atmosferini tamamlıyor. Öğrenciler ders aralarında dinlenme fırsatı bulurken, vatandaşlar da sıcak ve samimi bir ortamda sosyalleşebiliyor.Başakşehir Millet Kütüphanesi, sadece bir öğrenme alanı değil; ilçenin kültürel vizyonunun önemli bir parçası olacak. Geniş kaynak yelpazesi, modern donanımı ve teknolojiyi kültürle buluşturan yapısıyla kütüphane, söyleşilerden atölyelere, okuma günlerinden eğitim programlarına kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yaparak yaşayan bir kültür merkezi hâline gelecek. Bu sayede Başakşehir, bilgiye ve kitaba verdiği değerle hem öğrencilerin akademik başarılarına katkı sunacak hem de İstanbul'un önde gelen kültür merkezlerinden biri konumuna yükselecek.Ziyaretçiler, kütüphanedeki rezervasyon, kitap tarama ve benzeri işlemleri, Başakşehir Belediyesi'ne bağlı diğer kütüphanelerde olduğu gibi kutuphane. basaksehir.bel.tr/yordam adresi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilecek. Bu sayede kullanıcılar, kütüphane hizmetlerine hızlı, pratik ve dijital bir şekilde erişim sağlayabilecek.