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Giriş Tarihi: 7.8.2022 16:43 Son Güncelleme: 7.8.2022 16:56

Başarır’dan itiraf! İçişleri Bakan Yardımcısı tepki gösterdi, Başarır itiraf etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, SABAH’ın, “Senaryo CHP’de yazıldı! AK Parti’li vekilin aracının durdurulmasından siyasi operasyon çıktı” haberine tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Ersoy paylaşımında, “Belli ki, kirli tezgâhının ortaya çıkarılmasından rahatsız olmuşsun” diye konuştu. Ersoy’un bu paylaşımı sonrasında Başarır, sosyal medya hesabından itirafta bulundu. Başarır, “Utanmaz adam bir de bakan yardımcısı olacaksın! polisinin yanında olsana hadsiz terbiyesiz! Videoyu da gayet hukuki bir şekilde aldım ve paylaştım elime sağlık” dedi.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Başarır’dan itiraf! İçişleri Bakan Yardımcısı tepki gösterdi, Başarır itiraf etti

SABAH Gazetesi olarak, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın makam aracının geçen yıl Mersin'de trafik polisi tarafından durdurulması ve sonrasında yaşanan tartışmanın altından hem AK Parti'yi hem de Türk Polis Teşkilatı'nı hedef alan siyasi bir operasyon çıktığını duyurmuştuk. Yapılan idari soruşturmada, polis memurunun vekilin kimliğini görmesine rağmen aracı uzun süre beklettiği, hakkında soruşturma açılınca da CHP'li Ali Mahir Başarır ile telefon görüşmeleri yaptıktan sonra usulsüz kaydedilen görüntülerin Başarır aracılığıyla bir ay sonra servis edildiği ortaya çıkmıştı.

SABAH'A HAKARET ETTİ, BAKAN YARDIMCISI ERSOY CEVAP VERDİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, SABAH'ın haberine hakaret ederek tepki gösterdi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da, sosyal medya hesabı üzerinden SABAH'a hakaret eden Başarır'a cevap verdi. Ersoy paylaşımında, şunları kaydetti:

"Asıl arsız ve namussuzluk, polise yumruk atanlar yargılanmasın diye oy kullanıp, sonra da hukuka, disipline aykırı şekilde çekilen bir videoyu, yine hukuksuz bir şekilde temin edip yayınlamak, bunu da itiraf etmektir. Belli ki, kirli tezgâhının ortaya çıkarılmasından rahatsız olmuşsun."

İTİRAF SOSYAL MEDYADAN GELDİ

Bakan Yardımcısı Ersoy'un paylaşımının ardından Başarır'dan itiraf geldi. Başarır, Bakan Yardımcısı Ersoy'a da hakaret ederek, "Utanmaz adam bir de bakan yardımcısı olacaksın! polisinin yanında olsana hadsiz terbiyesiz! Videoyu da gayet hukuki bir şekilde aldım ve paylaştım elime sağlık" ifadelerini kullandı.

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Başarır’dan itiraf! İçişleri Bakan Yardımcısı tepki gösterdi, Başarır itiraf etti
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