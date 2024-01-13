Giriş Tarihi: 13.1.2024 06:33Son Güncelleme: 13.1.2024 07:00
Başhekim acil servislerdeki olağanüstü hali anlattıEnfeksiyon, risk grubunda daha ciddi seyrediyor
Havaların mevsim normallerine ani dönüşü, hastane acil servislerinde grip vakası kaynaklı bir yoğunluğa neden oldu. SABAH, Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit ile görüşerek son durum hakkında bilgi aldı. Ayrıca gripten korunmak için neler yapılmalı sorusuna da cevap aradı.
Prof. Dr. Yiğit, "Kış mevsiminin başlamasına bağlı olarak artan mevsimsel üst solunum yolları hastalıkları nedeniyle, acil servis başvurularında son 15 günde yüzde 20-25 oranında artış oluştu. Özellikle acil servis yeşil alanda yaşanan bu hasta artışı, sıklıkla viral üst solunum yolu enfeksiyonuları semptomları nedeniyledir. Bu semptomlar başlıca burun akıntısı, öksürük, ateş ve yaygın vücut ağrısı şeklindedir. Sıklıkla influenza ve respiratuvar sinsityal virüse bağlı bir durum olduğu gözleniyor. Ancak az sayıda da olsa coronavirüs pozitif hastalarda görülmektedir." dedi.
GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN
Doktor önerisi dışında gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiğini söyleyen Prof. Yiğit, "Risk faktörleri olmayan hastaların bol sıvı almaları, ağrı kesici, ateş düşürücü kullanmaları ve istirahat etmeleri yeterli olmaktadır. Semptomlar kendiliğinden 5 ila 7 gün içerisinde geçecektir. Ciddi nefes darlığı, dirençli öksürük, ateş düşürücü kullanımına rağmen düşmeyen ateş gibi durumlarda hastaneye başvurmak gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
RSİK GURUBU DİKKAT ETMELİ
Başhekim Yiğit, "2 yaş altı ve 65 yaş üstü hastalar, immün yetmezliği olan hastalar, diyabet, astım, koah ve kalp yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlar risk grubundadır bu grupta üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha ciddi seyredebileceği unutulmamalıdır. Özellikle risk faktörü olan hastaların bu dönemde daha dikkatli olmaları maske kullanmaları, influenza ve pnömokok aşısı yaptırmaları önerilmektedir. Virüslerden korunmak için kalabalık ortamlarda çok uzun süre kalmamak, bulunulan ortamların sık sık havalandırılması hasta kişiler başta olmak üzere maske mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi yeterli olacaktır." diye konuştu.