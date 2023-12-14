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Giriş Tarihi: 14.12.2023 14:23 Son Güncelleme: 14.12.2023 14:29

Başıboş köpekler bu kez de bir çocuk ve yaşlı bir kadına saldırdı

Diyarbakır’da Kur'an kursuna gittiği sırada sokaktaki başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Veysel Çakmak, yaralandı. Muş’taki saldırıda da 73 yaşındaki Medine Kızıltaş yaralandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
MURAT YILDIRIM
Başıboş köpekler bu kez de bir çocuk ve yaşlı bir kadına saldırdı

Ankara'daki başıboş köpek saldırısının benzeri, bu kez Diyarbakır ve Muş'ta yaşandı. Diyarbakır'da, kuran kursuna giden 13 yaşındaki Veysel Çakmak'a sokak köpeği saldırdı. Vatandaşların güçlükle kurtardığı küçük çocuk yüzünden ve ellerinden yaralandı. Muş'ta da kırsal Alagöz mahallesinde yaşayan 73 yaşındaki Medine Kızıltaş, evine giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bir anda yaşlı kadının etrafını sarar köpekler bacağından ve kolundan ısırdı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde Veysel Çakmak, Kur'an kursuna giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çakmak'ın çığlıkların duyan mahalleli yardıma koşup köpeğe müdahale etti. Ölümden dönen Veysel Çakmak, saldırı nedeniyle yüz, el ve kalçasından yaralandı. Köylülerin ilk müdahalesinden sonra küçük çocuk, ailesi tarafından otomobille Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ailesi sorumlular hakkında şikâyetçi olurken, kuduz aşısı yapılan Veysel Çakmak'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

YAŞLI KADIN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Muş'un Varto ilçesine bağlı kırsal Alagöz mahallesinde iki gün önce evine gitmekte olan 73 yaşındaki Medine Kızltaş, sokakta başıboş köpekler saldırdı. Bir anda yaşlı kadının etrafını sarar köpekler kadını bacağından ve kolundan ısırdı. Çevredekilerin yardımı üzerine köpekler uzaklaşırken, Medine Kızıltaş Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı kadın kuduz şüphesi üzerine Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Başıboş köpekler bu kez de bir çocuk ve yaşlı bir kadına saldırdı
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