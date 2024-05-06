Başıboş köpekler tehlike yaratıyor Parkta yarışmaya hazırlanan Triatlon sporcusunu başıboş köpek ısırdı

Olay, 3 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında Cendere Yaşam Vadisi'nde meydana geldi. 40 yaşındaki triatlon sporcusu Mehmet Ayan, yürüyüş yapmak için evine yakın olan parka gitti. O esnada bir grup köpeği gören Ayan, yavaşladı. Sonrasında köpeklerden bir tanesi Ayan'ın üzerine koşarak bacağından ısırdı. 2 hafta sonra yurt dışında yarışmaya katılacağı öğrenilen sporcu Ayan, olayın hemen ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Ayan'a kuduz aşısı yapıldı.

Köpeğin saldırmasının ardından yaralanan Ayan, başıboş köpeklerin kuduz olup olmadığının anlaşılması için videosunu çekti. O sırada parka köpeğini gezdirmeye gelen bir kadın ise, "Ben her gün buraya mama getiriyorum. Toplatılsa ne olacak? Bunların başına ne gelecek" diyerek sporcuya tepki gösterdi. Sporcu ise mağdur olduğunu ve şikayetçi olacağını belirtti.

"SOKAK KÖPEĞİ KORKUSUNDAN ÇOCUĞUMUZU PARKA ÇIKARAMIYORUZ"

Sokak köpeği tarafından bacağından ısırılan sporcu Mehmet Ayan, "Koşuya çıkmıştım. Triatlon sporcusuyum. Zaten düzenli olarak koşuya çıkıyorum. 5-6 köpek vardı. Bir hanımefendi onları besliyordu. Başka bir köpek geldiği anda bunlar hareketlendi. Onların hareketlendiğini gördüğümde durdum. Bir köpek arkamdan geldi. Durduğum esnada fark etmedim. Isırıldığım an fark ettim. Tabii o anın şokuyla acı falan hissetmedim. Kanama başladığında direkt hastaneye kuduz aşısı olmak için gittim. Çok güzel tesisler yapılıyor, çoluğumuz çocuğumuz ile geziyoruz. Çok güzel parklar da var ama sokak köpeği korkusundan çıkamıyoruz, çocuğumuzu da çıkaramıyoruz. Yetkililerden bu konuya ivedilikle önlem almalarını istiyoruz. Ben genelde o bölgede koşuyorum. Köpek olan bölgede genelde duruyordum, yolun karşısına geçiyordum. Bu sefer sol tarafımdan arkamdan geldiği için fark edemedim. 5-6 köpek vardı yoldan gelen yabancı köpeği de sayarsak yaklaşık 7 köpek vardı. Diğer köpeği görünce hareketlendiler. Sürekli oraya mama bırakma durumu olduğu için oradan ayrılmıyorlar.

Ben görüntü çekmeye başladığımda bir hanımefendi yanıma geldi ve 'Neden çekiyorsun' dedi. Ben de, 'Yetkililere şikayet edeceğim biz burada yaşıyoruz, çoluğumuz çocuğumuz geçiyor buradan' dediğimde bana, 'Ben her gün buraya kova kova mama getiriyorum. Bunlar can toplatılırlarsa bunların başına neler gelecek' dedi. 'Hanımefendi ben ısırıldım şu an' dedim. Bundan 15 gün sonra da yarışım var yurt dışında. Başıma daha büyük bir şey de gelebilirdi. Bir taneyle kalmayıp hepsi üstüme saldırabilirdi. Bizden daha mı kıymetliler" diye konuştu.