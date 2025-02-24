Başından vurulup videosu çekilen diş hekimi hayata tutunamadı

İzmir'de başından vurularak ağır yaralanan diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez (49), 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Olay, 21 Şubat günü Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. Husumetlisi olan Mustafa Ercan (34), ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Düşmez'in oturduğu daireye geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Tabancayla Düşmez'in başına ateş eden Ercan, daha sonra Düşmez'in telefonunu alıp kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmez, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan ve Konak'ın Basmane semtinde suç aleti tabancayla birlikte yakalanan Mustafa Ercan, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Düşmez ise 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.