Başkan Adıgüzel, pancar ve patates üreticilerini ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, her hafta gerçekleştirdiği köy ziyaretleri kapsamında Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı köylerde pancar ve patates ürecisi çiftçileri ziyaret etti.

Hasat çalışmalarını sürdüren çiftçilerle biraya gelen başkan Adıgüzel, " Ülkemizin kalkınmasında ve refahında, ekonominin büyümesi ve gelişmesinde, tarımsal üretimin her aşamasında insan odaklı çalışan, emeği ve alın teri olan, her mevsimde çalışmayı ve üretmeyi kendine görev sayan, sofralarımıza kadar gelen ekmeği üreten çiftçilerimiz başımızın tacıdır. Her zaman yanlarında olup dertleriyle dertleneceğiz mutluluklarına ortak olacağız. Çiftçilerimizin hoş muhabbetlerine ortak olup, dertlerini ve taleplerini dinledik. Emeğinin ve ekmeğinin peşinde olan tüm çiftçilerimize hasatlarının bereketli olmasını temenni ediyor ve kolaylıklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.