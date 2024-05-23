Başkan Erdoğan, Brunei, Somali ve İspanya büyükelçilerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brunei, Somali, İspanya büyükelçilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Brunei Büyükelçisi Noni Zurainah Haji, Somali Büyükelçisi Fathudin Ali Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçilerin Erdoğan'a güven mektuplarını takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Erdoğan, daha sonra büyükelçileri tek tek kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Brunei Büyükelçisi Noni Zurainah Haji, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'a güven mektubunu takdim etti. pic.twitter.com/PU6OBVUVp8— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) May 23, 2024