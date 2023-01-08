Başkan Erdoğan Cengiz Kurtoğlu’na eşlik etti: ‘Duyanlara duymayanlara’

"İSTİKLAL MARŞI'NDA TARİF EDİLEN GENÇLİK"

Sizinle gururlanmamak mümkün mü? diyerek gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söylemişti: Doğ ey Güneş üstümüze, dök ışıklarını dağılsın bulutlar. Mazlumlar söylesin şarkılarını, başlasın Türkiye Yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi. Gençler, gözümüzün nuru gençler. Geleceğimizin teminatı gençler, salonumuzda bulunan sizlerle birlikte ülkemizin dört bir yanında gönlü bizimle olan tüm gençlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biz bu gençlikle gurur duyuyoruz. Çünkü Türkiye Yüzyılı'nı emanet edeceğimiz bu gençlik milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek gençlerdir. Çünkü üstümüze dökülen güneşiyle bulutları dağıtacak bu gençlik, maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı gençliktir. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki bu gençlik uyuyan destanı uyandıracak gençliktir…