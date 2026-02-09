Başkan Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek telefonu

"ÇARŞAMBA GÜNÜ AK PARTİ GRUP TOPLANTIMIZA GELİYORSUN"

"Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? 'Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden' diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı."

"BÖYLE LİDERİMİZ OLDUKÇA SIRTIMIZ YERE GELMEZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Acar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: