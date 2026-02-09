Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu
Giriş Tarihi: 9.02.2026 22:07 Son Güncelleme: 9.02.2026 23:00

Başkan Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MYK toplantısında Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü telefonla arayarak desteklerini iletti. Görüşmede, Belediye Başkanı Akgün'ü çarşamba günü yapılacak AK Parti Grup Toplantısı'na davet eden Başkan Erdoğan, "Darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız." dedi.

Başkan Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sırasında, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile telefonda görüştü.

Akgün'e desteklerini ileten Başkan Erdoğan, görüşmede şu ifadeleri kullandı:

"ÇARŞAMBA GÜNÜ AK PARTİ GRUP TOPLANTIMIZA GELİYORSUN"

"Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? 'Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden' diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı."

"BÖYLE LİDERİMİZ OLDUKÇA SIRTIMIZ YERE GELMEZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Acar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"MYK Toplantımızda gerçekleşen telefon görüşmesinin diğer ucunda Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş var. Üslubuyla, samimiyetiyle, dik duruşuyla böyle bir liderimiz oldukça Türkiyemizin sırtı yere gelmez.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir'de AK Partili Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz kılık kıyafeti üzerinden hakaret etmişti. Korkmaz sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eskişehir/ Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır?" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Korkmaz, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarını kapatmıştı. Gözaltına alınan şahıs, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanmıştı.

Tepkiler çığ gibi büyüdü! Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e hakaret eden kişi tutuklandı Kadına yönelik ahlaksız ve hadsiz saldırı
