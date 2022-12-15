Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan'ın 'Kilo vermelisin' demişti! Fenomen Fevzi, diyetisyene gitti
Giriş Tarihi: 15.12.2022 11:50

Başkan Erdoğan'ın 'Kilo vermelisin' demişti! Fenomen Fevzi, diyetisyene gitti

Samsun'da rapçi Sefo'nun 'Isabelle' şarkısını kendine özgü yorumlayıp, videoları ile milyonlara ulaşan Fevzi Kaan Türker (12), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kilo vermelisin' tavsiyesine uyarak, diyetisyene başvurdu. Erdoğan'ın karşısında performans sergileyip, sahneden indikten sonra bir süre sohbet eden Türker, "Çok heyecanlandım. Cumhurbaşkanımız, 'Kiloları vereceğiz' dedi. Ben de diyetisyene gittim. Şu an 72 kiloyum, bunu 55-60'a düşüreceğiz" dedi.

DHA
Başkan Erdoğan’ın ’Kilo vermelisin’ demişti! Fenomen Fevzi, diyetisyene gitti

Pandemi döneminde babasına ait org eşliğinde, rapçi Sefo'nun 'Isabelle' şarkısını kendine özgü yorumlayıp, kayda alan Fevzi Kaan Türker, sosyal medyada 500 bine yakın takipçiye ulaştı. Çektiği videolar milyonlarca kez izlenen Türker, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık'ta geldiği Samsun'da gençlik buluşmasına katılıp, org çalıp, şarkı söyledi. Performansı sırasında "Seninle mezara kadar başkanım", "Başkanım sen varsan keyfim meyfim on numara" diyen Türker, salonda alkışlandı. Daha sonra sahneden inen Türker, Başkan Erdoğan'ın yanına giderek bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Erdoğan, Türker'e 'Kilo vermelisin' tavsiyesinde bulundu. Başkan Erdoğan'ın önerisi sonrası Fevzi Kaan Türker, diyetisyene başvurdu.



'ÇOK HEYECANLANDIM, ÇOK MUTLUYUM'
Başkan Erdoğan'ın karşısında sergilediği performansı anlatan Fevzi Kaan Türker, "Çok mutluyum. Cumhurbaşkanı'na karşı şarkı söyleyince elim ayağıma dolandı. Çok heyecanlandım. Cumhurbaşkanımız, 'Kiloları vereceğiz' dedi. Ben de diyetisyene gittim. Şu an 72 kiloyum, bunu 55-60'a düşüreceğiz inşallah. Sanatımda ilerleyip, daha iyi yerlerde olmak istiyorum. Beni seven de var sevmeyen de var. Beni sevenlere selam olsun, onları seviyorum" dedi.



'KİLOLARI FRENLEYİN' TAVSİYESİ
Müzisyen baba Hakan Türker de "Buluşmamız önceden planlanan bir şey değildi. Bizim için bir saat içerisinde gerçekleşen sürpriz oldu. Fevzi'nin kilolarına biraz değindi. Çok iştahlı olduğunu söyledim. Fevzi de iştahlı olduğunu söyledi. 'Bunu bir frenlememiz lazım. En kısa zamanda diyetisyene git' dedi. Biz de diyetisyene gittik. Fevzi'nin artık bir diyetisyeni var. Bundan sonra zayıflama yolunda ilerleyeceğiz" diye konuştu.
Anne Tuğba Türker ise "Cumhurbaşkanımız çok güzel öğütlerde bulundu. Şarkı söylemesi ile org çalmasının çok güzel şeyler olduğunu ama derslerini ihmal etmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Fevzi'ye ve bana 'Annesi biraz kilo vermemiz gerekiyor. Bir diyetisyene götürmeniz gerekiyor' dedi. Biz de Fevzi'yi diyetisyene götürdük" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den dikkat çeken mesaj! EYT şartları ne olacak?
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Tüm veriler o rakamı işaret etti! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe mesajlar!
FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oldu! Aralık 2022 Fed toplantısı sonrası Jerome Powell piyasalara yön verdi
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT açıklaması! Emeklilik için yeni sayı açıklandı
Avrupa'nın en büyüğü! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
SON DAKİKA: 6 yaşındaki çocuk gelin davasında flaş gelişme! Baba Yusuf Ziya Gümüşel "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçuyla gözaltına alındı
Son dakika haberi | 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalında yeni gelişme: Kadir İstekli gözaltında, Yusuf Gümüşel aranıyor
Stokçular zorda! Fırsatçının malı elinde kaldı
SON DAKİKA HABER! Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı: 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası
İmamoğlu’na verilen ceza, siyaseti nasıl etkiler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'ın 'Kilo vermelisin' demişti! Fenomen Fevzi, diyetisyene gitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA