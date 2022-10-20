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Giriş Tarihi: 20.10.2022 14:12 Son Güncelleme: 20.10.2022 14:28

Başkan Fincancı'ya istifa çağrısı

TTB Başkanının terör örgütünün yayın organında Türk Silahlı Kuvvetleri için sarf ettiği iftiralara karşı 27 Tabip Odası ve hekim toplulukları en sert şekilde açıklama yaparak, Şebnem Korur Fincancı'yı istifaya davet etti.

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Başkan Fincancı’ya istifa çağrısı

Konu hakkında açıklama yapan Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk, "Biz vatanını, bayrağını ve milletini seven hekimler olarak artık TTB'nin hekimlerin ve halkın sağlığını ilgilendiren, acil çözüm bekleyen konularda açıklamalar yapmasını, esas görevlerini yapıp toplumu ve siyaseti etkileyebilecek mecralarda bu itibarla hareket etmesini istiyoruz. TTB Başkanının "kimyasal silah kullanılmış" gibi alçakça bir ifadeyi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hakkında kullanmasını en sert şekilde kınıyor ve kendisini en acil şekilde istifaya davet ederken, bizi temsil etmediğini dile getiriyoruz." dedi.

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Başkan Fincancı'ya istifa çağrısı
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