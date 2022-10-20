Başkan Fincancı’ya istifa çağrısı

Konu hakkında açıklama yapan Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk, "Biz vatanını, bayrağını ve milletini seven hekimler olarak artık TTB'nin hekimlerin ve halkın sağlığını ilgilendiren, acil çözüm bekleyen konularda açıklamalar yapmasını, esas görevlerini yapıp toplumu ve siyaseti etkileyebilecek mecralarda bu itibarla hareket etmesini istiyoruz. TTB Başkanının "kimyasal silah kullanılmış" gibi alçakça bir ifadeyi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hakkında kullanmasını en sert şekilde kınıyor ve kendisini en acil şekilde istifaya davet ederken, bizi temsil etmediğini dile getiriyoruz." dedi.