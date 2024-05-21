Başkan Genç, özel gereksinimli vatandaşın çay davetini kırmadı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Zağnos Vadisi'nde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, o bölgede bulunan bir apartmanın 7. katının balkonundan seslenen özel gereksinimli vatandaş Şener Topaloğlu'nun sesine kulak verdi.

Başkan Genç'e sesini duyuran Topaloğlu, kendisini evine çay içmeye davet etti. Başkan Genç, bölgedeki incelemelerine ara verip Topaloğlu'nun davetine katıldı. Vadinin içerisinden çıkarak engelli vatandaşın evine giden Başkan Genç'i, Topaloğlu ailesi büyük bir sevinçle karşıladı. Başkan Genç, engelli vatandaş Şener Topaloğlu ile çay içerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Genç'in bu hareketi Topaloğlu ailesinin gönlünü fethetti.

BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYDUM

Engelli bireylere her zaman hassasiyetle yaklaştığını belirten Başkan Genç, "Sevgili Şener kardeşimizin evine misafir olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Engelli kardeşlerimizin hayatı boyunca karşılaştığı engellerin farkındayım. Engelli bireylerimizin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları anlamak ve onlara yardımcı olmak bizim öncelikli görevimiz. Bu sorumluluğun sadece devlete ya da yerel yönetimlere ait olduğunu düşünmüyorum. Biz toplum olarak, birbirimizle dayanışma içinde olmalıyız. Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını anlamak ve onlara destek olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Şener Topaloğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanım, bizi çok mutlu ettin. Engelli bireylere verdiği destekten ötürü teşekkür ederim" dedi.