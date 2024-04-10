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Giriş Tarihi: 10.4.2024 18:20 Son Güncelleme: 10.4.2024 19:18

Başkan Görgel: Bayramımız mübarek olsun

Abdülhamid Han Camii’nde kılınan Bayram Namazı’nın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Görgel, “Ramazan Bayramı’mızın şehrimize, ülkemize, İslam coğrafyasına ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun” dedi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Başkan Görgel: Bayramımız mübarek olsun

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Abdülhamid Han Camii'nde kılınan Bayram Namazı'nın ardından vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Bayramlaşma programının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, "Mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bırakarak Ramazan Bayramı'na kavuştuk. Ramazan ayında olduğu gibi bayram sabahında da hemşehrilerimizle bir aradayız. Bayram Namazı'mızı kıldık, hemşehrilerimizle bayramlaştık. Herkes bir arada, hamdolsun yüzler gülüyor. Ramazan Bayramı'mızın şehrimize, ülkemize, İslam coğrafyasına ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Rabbim ibadetlerimizi kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" cümlelerini kaydetti.

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Başkan Görgel: Bayramımız mübarek olsun
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