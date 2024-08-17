Haberler Yaşam Haberleri Başkan Görgel: Şehrimizin 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak altyapı yatırımı kazandırıyoruz
Giriş Tarihi: 17.8.2024 17:48 Son Güncelleme: 17.8.2024 19:14

Başkan Görgel: Şehrimizin 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak altyapı yatırımı kazandırıyoruz

Onikişubat’ta Maarif ve Üngüt mahallelerinde yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Görgel, “Bölgede yaklaşık 2 kilometre içmesuyu hattı ve 2 bin metreküplük içmesuyu deposunun inşası sürüyor. Bu projemizin yatırım maliyeti toplam 30 Milyon TL. Göreve geldiğimiz günden itibaren şehir merkezimiz için 1 Milyar TL’lik altyapı yatırımının ihalesini yapmış durumdayız. Yapacağımız bu çalışmalarla şehrimizin 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak altyapı sistemi kuruyoruz” dedi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Başkan Görgel: Şehrimizin 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak altyapı yatırımı kazandırıyoruz

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda yatırımlar yoğun bir şekilde sürerken şehir genelinde altyapı yatırımları da hızla devam ediyor. Bu kapsamda çalışma gerçekleştirilen noktalardan biri de Onikişubat'ta Maarif ve Üngüt mahalleleri oldu. KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, son duruma ilişkin bilgiler aldı. İncelemelerin ardından altyapı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, "Maarif ve Üngüt mahallelerinde KASKİ'mizin başlatmış olduğu altyapı çalışmalarını yerinde inceledik. Yaklaşık 2 kilometre içmesuyu hattı ve 2 bin metreküplük içmesuyu deposu inşa ediyoruz. 2 aylık gibi kısa bir sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu bölgemizde zaman zaman su kesintilerimiz oluyordu. İnşallah bu projemizle bölgedeki su kesintilerini kesin çözüme kavuşturmuş olacağız. Bu projemizin yatırım maliyeti toplam 30 milyon TL" dedi.

"4 AYDA 1 MİLYARLIK ALTYAPI YATIRIMI"

Etaplar halinde yürütülen çalışmalarla yerleşim yerlerinin altyapı sorununun kalıcı olarak çözüme kavuşturulacağını belirten Başkan Görgel, "Şehir merkezimizde başlattığımız 500 Milyon TL'lik 1. etap altyapı projemizde çalışmalar hızla ilerliyor. Proje kapsamında bugüne kadar 300 Milyon TL'lik yatırımımızı tamamladık. 2'nci etap ihalemizi de yaptık. Bu etabımızın maliyeti de 500 Milyon TL. Sudaki kayıpların çok olduğu bölgelerimizde altyapıyı tamamen yenilemiş olacağız. Göreve geldiğimiz günden itibaren şehir merkezimiz için 1 Milyar TL'lik altyapı projesinin ihalesini yapmış durumdayız" diye konuştu.

"12 MİLYAR TL'LİK YATIRIMLA ALTYAPIMIZI TAMAMEN YENİLEYECEĞİZ"

12 Milyar TL'lik yatırımla şehre bin 350 kilometre içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ile 3 atıksu arıtma tesisi kazandırılacağını vurgulayan Başkan Fırat Görgel, "Deprem sonrası sudaki kayıp oranımız %75'leri aşmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde şehrimize sağlanan 12 Milyar TL'lik hibe ile tüm altyapımızı yeniliyoruz. Şehir genelinde toplam bin 350 kilometre içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ile 3 atıksu arıtma tesisi inşa etmiş olacağız. İçmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyunda tamamen modern yeni bir sistemi şehrimize kazandıracağız. Yapacağımız bu çalışmalarla şehrimizin 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak altyapı sistemi inşa ediyoruz" cümlelerini kaydetti.

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Başkan Görgel: Şehrimizin 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak altyapı yatırımı kazandırıyoruz
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