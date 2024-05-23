Başkan Öntürk: Belediyeyi 7.5 milyar borçla devraldık

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Öntürk, belediyeyi 7.5 milyar liralık borçla devraldıklarını belirterek, bunun arkasına sığınmayacaklarını el ele vererek yapacakları hizmetlerle Hatay'ı ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Yayladağı'nda muhtarlar oda başkanları ve belediye meclis üyeleri ile bir araya gelen Başkan Öntürk, burada yaptığı konuşmada, "Seçim döneminde, eski defterleri karıştırmadan önümüze bakarak bir hizmet anlayışı ile adaletle hizmet edeceğimizi söylemiştik. Bugün 31 Mart'ta bizlere en çok desteği veren Yayladağı'na bir kez daha teşekkür ediyorum. Seçim döneminde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getireceğiz. Çünkü bizlere yakışan sözünün eri olmaktır. Yapacağımız işi söz vermektir, yapamayacağımız işide ben yapamayacağım demektir. Yani sözün özü şu seçim öncesinde ne söylediysek bugünde aynı şeyi söylüyoruz." dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN 7.5 MİLYAR BORCU VAR

Yaptığı konuşmada Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin mali yapısıyla ilgili bilgilerde veren Başkan Öntürk, "Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bugünkü borcu 7.5 milyar lira. Eski parayla 7.5 kat trilyon borcu var. Mazbatayı alıp geldiğimiz de itfaiyelerimizin dahi mazotu yoktu. Hiç kimsenin mazot dahi vermediği gırtlağa kadar borca girmiş, her yerden temlik ve hacizlerle boğulmuş, gelen para personel giderine ancak yeten bir bütçe ile karşı karıya kaldık"

SON 35 GÜNDE 1.9 MİLYAR HARCANMIŞ

"Biz bunu tahmin etmiyor değildik. Ama bu kadar kötü durumda olduğunu emin olun ki ben bile düşünmemiştim. Sadece seçimden önce son 35 günde yapılan harcama ve doğrudan alımlar 1,9 milyar lira. Eski parayla 1.9 kat trilyon lira. Halen elimizi attığımız yerlerden bir şeyler çıkıyor ve çıkmaya devam edecek gibi görünüyor. Çünkü kurumsal bir yapı yok. Toplam 8 bin 509 çalışan var. Bu çalışan kardeşlerimizin işe nasıl geldiği nasıl gittiği hangi işi yaptığı belli değil. Tüm çalışmalar 3 yere yığılmış. Bunlardan bir tanesi Büyükşehir Belediyesi, bir tanesi İmar AŞ diye bir şirket ve bir tanesi de HATSU. Şu an Hatay'ın en büyük işvereni Hatay Büyükşehir Belediyesi" dedi.

BUNUN ARKASINA SIĞINMAYACAĞIZ

Biz böyle bir belediyeyi devraldıklarını ama bunun arkasına asla sığınmayacaklarını belirten Başkan Öntürk, "Allah'n izniyle başaracağız. Bir ve beraber olacağız. Kaçak göçeklerimizi engelleyeceğiz. Hesabımızı kitabımızı düzgün yapacağız. Ondan sonra hizmetlerimizi arttırarak yapacağız. Yaklaşık 1 aydır EXPO'nun içerisinde yatıp kalkıyoruz. Arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesini nasıl ayağa kaldıracağımızın mücadelesini veriyoruz."

HATAY'IN ACİL İHTİYAÇLARINI BELİRLEDİK

"Bu çalışmalarımızla bir noktaya kadar geldik. Hatay'ın en acil ihtiyaçlarını belirledik. Bu ihtiyaçların başında içme suyu ihtiyacı geliyor. Su olmadan hiçbir şey olmaz. Hızlı bir şekilde çalışıp su sorunu 6 ayda çözmeye çalışacağız. İlçe belediyelerimizle birlikte el ele verip su meselesini çözeceğiz. İkinci en büyük meselemiz, larva dönemini kaçırdığımız için sivrisinek meselesi. Şu an ilaçlama ekip sayımızı 63'e çıkardık. Kısa süre içerisinde ilaçlama ekiplerimizin sayısını arttıracağız. Her mahalle haftada 2 defa ilaçlanacak. Üçünü en büyük sorunum alt yapı. Kanalizasyon hattı yapabileceğimiz yerleri hemen yapacağız ve alt yapı sorununu kısa ve orta vadeli çalışmalar ile çözeceğiz. Yol meselesini de bu yüz itibari ile çözüp bu şehrin yollarını ayağa kaldıracağız." dedi.

HİÇ KİMSEYİ DIŞARIDA BIRAKMAMAK ANA HEDEFİMİZ

Aynı zamanda kırsaldaki depremzede vatandaşları en kıza zamanda belediyemizin İmar şirketi üzerinden yapacakları çalışmalarla kalıcı konutlarına kavuşturacaklarını belirten Başkan Öntürk, "Kırsalımızda hiç kimseyi dışarıda bırakmamak ana hedefimiz. Bunu yaparken de mümkünse herkesin evini yerine yapacağız. Kimseyi başka bir yere götürme işine girmeyeceğiz. Çünkü kırsalda hayatı normale döndürmemiz lazım. Bunun yanında nüfusu binin üzerinde olan 100 köyümüzün köy meydanlarını yapacağız. Köy meydanı projemizde çok amaçlı salonlar, çocukların ders çalışabilecekleri alanlar, muhtar odaları ve köylünün oturabileceği bir alanlar yer alıyor"

EL ELE OMUZ OMUZA VEREREK HİZMETLERİ YAPACAĞIZ

"Önceliğimiz su, sivrisinek ve yol sorununu çözmek. Bu toplantının da amacı bu. Sorunlarınızı dinleyip bu üç konu ile ilgili sorunları anında çözmek. Bunların dışında sorunlarınız varsa onları da not alacağız. Bir yerin hizmeti sadece belediyelerle olmaz. Bir yerin hizmeti sadece merkezi hükümetle de olmaz. Hizmetler doğru dürüst hizmet yapacaksak, el ele omuz omuza vererek yapılır. Entegre bir şekilde çalışarak şehrimizi ayağa kaldıracağız. Yaptığımız bu tür toplantılarda bu amaçla yapılıyor. İnşallah el birliği ile yeni bir hizmet anlayışını bu kente kazandıracağız." diye konuştu.

Başkan Öntürk, yaptığı konuşmanın ardından mahalle muhtarlarına tek tek söz vererek, mahallelerin sorunlarını not aldı. Toplantıya Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan'da katıldı.