Başkan Özlü’den İBB ve İSKİ’ye ‘görevini yap’ çağrısı... İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul'a içme suyu sağlayan Melen havzasının bakım ve onarımından sorumlu İSKİ'ye, görevini yapması çağrısında bulundu.

Özlü yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İSKİ'nin su havzası içinde bulunan Düzce'de yapması gereken yatırımlar olduğunu vurguladı.

Bu yatırımların, İSKİ'nin İstanbul'a su sağlayan derelerin temizliği ile ilgili yükümlülükleri kapsadığını anımsatan Özlü, "Ancak İSKİ, 5 yıldır yatırım yapmaktan ve görevlerini yerine getirmekten kaçıyor. iBB ve İSKİ yönetimleri bu yatırımları acilen tamamlayın.

İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor" ifadelerinde bulundu. Özlü, paylaşımında ayrıca, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün geçen yıl İstanbul ile Düzce'yi 'su kardeşi' ilan etme girişimini İBB'nin kabul etmediğini, bunun üzerine Düzce'nin Kocaeli ile su kardeşi ilan edildiğini belirtti.