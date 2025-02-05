Başkan Saygılı’dan Cemil Tugay’a ’İzmir’i tanımıyor’ cevabı: ’’İzmir’i gerçekten tanımayan kim, biliyor musunuz? 25 yıldır bu şehri yöneten CHP’li belediyeler!’’

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, ''İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'i tanımadığını ima etmesi, aslında CHP zihniyetinin İzmir'in gerçeklerinden ne kadar kopuk olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi İzmir'i de karış karış bilen, yıllardır bu şehre hizmet eden, İzmir'in sorunlarını en iyi analiz eden liderdir. Peki İzmir'i gerçekten tanımayan kim, biliyor musunuz? 25 yıldır bu şehri yöneten CHP'li belediyeler. Cumhurbaşkanımız, İzmir'in altyapı eksikliklerini, Körfez'deki kirliliği, yapılamayan kentsel dönüşümü ve bitmeyen trafik sorununu defalarca dile getirerek İzmirlilerin sesi olmuştur. Körfez tertemiz diyorsunuz; peki balık ölümlerini, Körfez'den yükselen kötü kokuyu, yağmurda taşan lağım sularını ne çabuk unuttunuz? Üstelik bitmeyen Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz projesini tamamlayamayan, her yağmurda yağmur suyu ile kanalizasyon suyunu birbirinden ayıramadığı için Körfez'i daha da kirleten bir belediyenin, Körfez'i temiz ilan etmesi İzmirli vatandaşlarla alay etmekten başka bir şey değildir! Sayın Tugay, siz İzmir'e gerçekten hizmet etmek istiyorsanız önce CHP'li belediyenin ihmallerine bakın! Dünya Bankası'ndan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın garantisiyle sağlanan 5 milyar TL'lik krediyi hâlâ kullanamayan, bu konuda İller Bankası tarafından uyarılmak zorunda kalan bir belediye başkanı olarak önce bu sorumluluğunuzu yerine getirin. İzmir'in trafik çilesini, kronikleşmiş altyapı sorunlarını çözmek yerine, hükümetimizin İzmir için sağladığı yatırımları durdurmaya çalışıyor, TOKİ projeleri de dahil olmak üzere davalar açarak İzmir'in kalkınması engelliyorsunuz! Geçmiş dönemin bu engellemelerinden haberiniz var mı?Biz ise İzmir'in temel sorunlarını çözmek için kongre telaşımız arasında bile boş durmadık! AK Parti olarak, Büyükşehir Grup Başkanvekilimiz, Grup Sözcümüz ve İmar Komisyonu üyelerimizi bizzat talimatımızla Ankara'ya, ilgili bakanlıklara toplantıya yolladık. Acaba Cemil Bey, bir önceki dönemden kalan ve halen çözülemeyen sorunlardan haberdar mı? Örneğin, Ödemiş'te tamamlanan TOKİ konutlarında, belediyenizin açtığı davalar yüzünden vatandaşlarımız tapularını alamıyor. Seferihisar TOKİ'de, CHP'li belediyenin açtığı dava nedeniyle orada yaşayan vatandaşlarımız mağdur durumda. Çeşme Reisdere'de, yine TOKİ'ye karşı açılan davalar yüzünden hemşehrilerimizin mağdur olduğunu bilmiyor musunuz? Bu listeyi daha da uzatabiliriz, ama bizim derdimiz sorunları çoğaltmak değil, çözmek. Sayın Tugay, İzmir'in kalkınmasını istiyorsanız, çözüm için ortaya koyduğumuz adımlara karşılık verin!" Diye konuştu.

SIVILAŞMAYA DİKKAT

Açıkla.asına. "Dahası, 1999 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan Radius Deprem Master Planı'nda riskli olduğu açıkça belirtilen Hilal Köprülü Kavşağı ve Zafer Payzın Köprülü Kavşağı'nın sıvılaşma riski taşıdığı yazıyor. " diye devam eden Saygılı sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak 26 yıldır bu konuda hiçbir adım atılmadı. Ulaşımın kalbi olan Yeşildere ve Ankara Caddesi'ni birbirine bağlayan bu köprülerin, olası bir depremde dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğini bilmiyor musunuz, Sayın Tugay? Bu köprü ve kavşaklarla ilgili nasıl bir çalışmanız var, bunu açıklayın da İzmirli hemşehrilerimiz öğrensin! Sayın Cumhurbaşkanımız, İzmir'in sorunlarını yalnızca sözle değil, bizzat yatırımlarla çözmeye çalışan bir liderdir. Çevre Yolu, Konak ve Sabuncubeli Tünelleri, Adnan Menderes Havalimanı'nın modernizasyonu, şehir hastaneleri, sanayi yatırımları ve daha niceleriyle son 22 yılda İzmir'in gelişimi için büyük projeleri hayata geçirmiştir. İzmir'i tanımayan CHP zihniyetidir! Halk sahilde oturuyor diye İzmir'i sorunsuz göstermek, kentin asıl problemlerini gizlemek demektir. Sayın Tugay, İzmir hizmet bekliyor; laf değil, icraat istiyor!'' İfadelerine yer verdi.