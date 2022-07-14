Başkan Tepe, “Türk milleti destansı bir irade gösterdi”

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Rüstem Kaya Tepe, 15 Temmuz 2016 yılında meydana gelen darbe girişimi karşısında Türk milletinin destansı bir irade gösterdiğini söyledi. Bundan sonra, kahraman Türk milletinin iradesi karşısında hiçbir güç unsurunun durmaya cesaret edemeyeceğini belirten Başkan Tepe, "2016 yılının 15 Temmuz gecesi, erkeğiyle, kadınıyla, genci ve yaşlısıyla hemen herkes ülkenin istiklali için uçakların, tankların, kurşunların karşısına geçerek hainlere gereken dersi verdi.

Bu destansı direniş ve irade milletimizin birliğinin, beraberliğinin, kardeşlik duygularının asla bozulamayacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiş oldu. 15 Temmuz'dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir. 15 Temmuz gecesi tank ve namluların karşısında durup mücadele vermiş milletimizin her bir ferdini, o gece kahramanca mücadele veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum" diye konuştu.