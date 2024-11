Başkan Vekili Aksoy ve Kaymakam Çobanoğlu, sokağa atılan aileye sahip çıktı

Belediye ve kaymakamlık ekiplerinin desteğiyle, aileye sosyal yardım sağlanırken, eşyaları güvenli bir alana taşındı ve yeni bir ev bulunana kadar misafir edilmeleri için gerekli düzenlemeler yapıldı.

SOKAĞA ATILAN AİLEYE ANINDA MÜDAHALE

Esenyurt'un Çınar Mahallesi 1431. Sokak'ta yaşayan 70 yaşındaki Süsli Köşger ile kızı 33 yaşındaki Mayali Köşger, kiralarını ödeyemedikleri için ev sahibi tarafından evlerinden çıkarıldılar. Eşyalarıyla birlikte sokağa atılan aile, geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı. Durumu fark eden çevre sakinleri, hemen Esenyurt Belediyesi'ne başvurdu. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ve Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, aileye yardımcı olmak amacıyla hızlıca adım attı.

EŞYALAR GÜVENLİ BİR ALANA TAŞINDI

Esenyurt Belediyesi'ne bağlı ekipler, Köşger ailesinin eşyalarını güvenli bir depoya taşıyarak muhafaza altına aldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli Emel Çakılcıoğlu, "Ailemizin durumu bildirildikten sonra hemen adrese ulaştık. Eşyalarını güvenli bir şekilde taşıyoruz. Yeni bir ev bulduklarında, tüm eşyaları kendilerine teslim edeceğiz. Ayrıca, Kaymakamlık da bu süreçte ailenin barınma ihtiyacını karşılayacak" dedi.

AİLE, HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAK

Köşger ailesi, ev sahibi tarafından hiçbir uyarı ya da tebligat yapılmadan eşyalarının sokağa atılmasına tepki gösterdi. Aile, bu durumla ilgili hukuki süreci başlatacaklarını belirterek, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini talep etti. 70 yaşındaki Süsli Köşger, Esenyurt Kaymakamlığı ve Belediyesi'ne gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkürlerini iletti.

KAYMAKAMLIK VE BELEDİYE, AAİLENİN YANINDA

Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, aileye her türlü desteği sağlayacaklarını belirterek, "Esenyurt'taki her vatandaşımıza yardımcı olmak bizim görevimiz. Ailemizin mağduriyetini giderene kadar yanlarında olacağız ve onları her konuda destekleyeceğiz" dedi. Esenyurt Belediyesi ve Kaymakamlık, bu tür mağduriyetlerin önlenmesi ve vatandaşların haklarının korunması adına üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini vurguladılar.