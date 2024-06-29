Başkan Yıldırım’dan Spor Lisesi’ne hazırlanan öğrencilere moral ziyareti

9 yıldır alanında uzman eğitmenler tarafından verilen dersler sayesinde her yıl yüzlerce genç, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulları (BESYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polislik Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Spor Lisesi (Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri), Astsubay Eğitim Merkezi'nin (ASEM) mülakatlarına hazırlanıyor. Gençler, Dudullu İmam Hatip Spor Salonu'nda haftanın beş günü atletizm, hareket eğitimi ve yetenek mülakatlarına katılmak için yıl boyunca parkur eğitimi alıyor.

'YETER Kİ SİZLER BAŞARILI OLUN'

Hafta sonu gerçekleştirilecek olan mülakat öncesinde Başkan İsmet Yıldırım da öğrencilerle bir araya gelerek, moral verdi. Öğrencilere hitap eden Yıldırım, belediye olarak spora ve gençlerin gelişimine verdikleri önemi vurgulayarak, öğrencilere kendilerine inanmalarını ve hayallerinden vazgeçmemelerini tavsiye etti.

Özel spor kurs ücretlerinin 20 bin TL olduğunun altını çizerek konuşmasına devam eden Yıldırım, "Biz sadece 350 TL alıyoruz. Çünkü spor ve sanatla uğraşan öğrencilerimizi çok seviyoruz. Sizleri spor lisesine hazırlarken, BESYO ve POMEM hazırlık kursları da veriyoruz. Yeter ki sizler başarılı, aileleriniz ise mutlu olsun" dedi.

Haftada 5 gün yüzdüğünü, 2 günde yürüyüş yaptığını söyleyen Yıldırım, gençlerin kendisini her yerde örnek gösterebileceğini belirterek, gençlere başarılar diledi.

GENÇLER ÖZEL KURSLAR YERİNE BELEDİYE KURSLARINI TERCİH EDİYOR

Ayrıca Ümraniye Belediyesi, BESYO ve POMEM hazırlık kursları için 500 TL, spor lisesi hazırlık kursu için ise 350 TL gibi sembolik bir ücret alıyor. Özel kurs ücretleri ise 20 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor. Bu sebeple gençler, özel kurslar yerine Ümraniye Belediyesi'nin kurslarına ilgi gösteriyor. Öğrenciler, 29 Haziran ile 9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan sınavları kazanmak için ter dökecek. ‎