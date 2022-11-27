Başkasına ateş ettiler 16 yaşındaki genci vurdular

İstanbul Fatih'te husumetlilerine saldırı düzenlemek isteyen motosikletli kişilerin silahından çıkan kurşunların hedefi olan 16 yaşındaki Kendal Yıldız hayatını kaybetti. 19 Kasım'da sabaha karşı İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, Diyarbakır'dan çalışmak için İstanbul'a gelen Kendal Yıldız, çalıştığı kebapçıda yorulduğu için bir saat erkenden evine gönderildi. İşyerinden çıkan Kendal, Simitçi Şakir Sokak'taki işyerinde çalışan kuzenlerinin yanına gitti. Ancak sokağa girdiği sırada motosikletli iki kişi silahla ateş etmeye başladı. Başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Yıldız kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis, saldırıyı düzenleyenlerin B.G. ve Y.E. olduğunu belirledi. Motosikleti kullanan Y.E. gözaltına alındı. Silahı ateşleyen B.G. ise aranıyor.