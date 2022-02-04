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Giriş Tarihi: 4.2.2022 12:00

Başkent Ankara'da bir haftada 1024 araç trafikten men edildi

AA
Başkent Ankara’da bir haftada 1024 araç trafikten men edildi

Trafik ekiplerinin kent genelinde 24-30 Ocak tarihlerinde yaptıkları denetimlerde kuralları ihlal ettiği belirlenen 1024 araç trafikten men edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ekiplerinin 24-30 Ocak tarihlerinde kent genelindeki trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere 10 bin 517 trafik idari para cezası tutanağı düzenlendi.

Cezaların 29'u makas, drift atma ve abartı eksoz kullanma, 168'i alkollü araç kullanma, 2 bin 772'si hız limitlerine uymama, 244'ü korsan taşımacılık, 145'i belgesiz araç kullanma, 83'ü emniyet kemeri takmama, 29'u geçitlerde yayaya öncelik vermeme, 633'ü kırmızı ışık ihlali, 10'u kask ve gözlük takmama, 147'si şehirler arası yolda duraklama yapma, 566'sı seyir halinde cep telefonu kullanma, 4 bin 14'ü yasak park, biri tonaj ihlali nedeniyle kesildi. 12 ceza tutanağı helikopter destekli denetimler, 5 bin 364 ceza tutanağı ise Elektronik Denetleme Sistemi üzerinden düzenlendi.

Kuralları ihlal ettiği belirlenen 1024 araç trafikten men edilirken, denetimlerde birden fazla kural ihlalinde bulunan sürücüler için düzenlenen ceza tutanaklarında her kusurun ayrı ayrı belirtildiği öğrenildi.

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Başkent Ankara'da bir haftada 1024 araç trafikten men edildi
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