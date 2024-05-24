Başkent selle boğuşurken Mansur Yavaş Kayseri’de mitingde

Ankara Büyükşehir Belediyesi, son yağışla beraber halen ders çıkarmışa benzemiyor. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan'a destek için Kayseri'ye gitti. Başkent ise sel suları ile cebelleşiyor. Yavaş ise katıldığı mitingde umduğu kalabalığı da bulamadı.
Ankara'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü. Sel caddelerdeki her şeyi sürükledi. O anlarda caddede bulunan iki çocuk sel sularına kapılıp sürüklendi ve bir arabanın altında kaldı. Çevredekilerin yardıma koşması ve ilk müdahalesinden sonra çocuklar kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan birine olay yerinde kalp masajı yapıldı. Selin olduğu yere gelen 112 acil sağlık ekipleri çocukları hastaneye götürdü. O anlar kameraya anbean yansıdı.
BAŞKENTİ SEL SULARI GÖTÜRÜYOR
Başkent yine sel manzaraları ile baş başa bırakıldı. Kent merkezinde etkili olan yağış, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi. Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde sürücüler zor anlar yaşarken; bazı otomobiller göle dönen yollarda arızalandı. Karşıyaka Mezarlığı Yolu, yağışta sürüklenen taşlarla kapandı. Etlik Yayla Mahallesi'nde ise sel sularının taşıdığı taşlar cadde ve sokaklarda birikti. Mahalleli, yolu kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.
İKİ KARDEŞ SELE KAPILDI ÖLÜMDEN DÖNDÜLER
Karşıyaka Mahallesi Şehit Harun Parlak Caddesi'nde öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak sırasında dışarıda oynayan Seyf Al Salo ve Nagam Al Salo kardeşler, akıntıya kapılarak sürüklendi ve bu sırada yolda bekleyen otomobilin lastiğine çarptı. Akıntının etkisiyle aracın altından sürüklenen Nagam Al Salo, bir süre sonra çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kaldırıma çıkarılan kız çocuğuna ilk müdahale, yakındaki diş kliniği çalışanları tarafından yapıldı. Kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen çocuk, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kardeşi Seyf Al Salo da çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.
"KALP MASAJI YETERLİ OLDU"
Otomobilin altında kalan kız çocuğuna kalp masajı yapan klinik çalışanı Özlem Şimşek ise şunları kaydetti: "İçeriden yağmuru izlerken 2 çocuğun sele kapıldığını gördük. Bir araba çıktı 'herhalde önünde bariyer olmak için duruyor' dedik. Araba onları fark etmemiş, çocukların altından çıktığını gördük. Koştuk, erkek olan çocuğu kucakladım kuru bir yere bıraktım. Diğerine müdahaleye gittim ama arabanın altında selle beraber gelen parçaların altında sıkışmıştı. 7 dakikaya yakın uğraştık. 'Acaba diğer taraftan çıktı da görmedik mi' diye düşündük. İyi ki bırakmamışız müdahaleyi. Daha sonra çocuğu çıkardılar ama kendinde değildi. Hemen kalp masajı yaptık, kendine getirdik ve ambulansa teslim ettik. Suni teneffüse gerek kalmadı kalp masajı yeterli oldu. 2 kardeşmiş bunlar sonra hemen anneleri de geldi." İfadelerini kullandı.