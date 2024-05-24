Başkent yine sele teslim

Yurdun birçok bölgesinde dün şiddetli sağanak ve fırtına etkisini gösterdi. Yağıştan en fazla etkilenen il ise Ankara oldu. Başkentte sağanak yağışın ardından caddeler göle döndü. Yenimahalle İlçesi Şentepe Mahallesi'nde sürücüler zor anlar yaşadı, bazı otomobiller göle dönen yollarda arızalandı. Karşıyaka Mezarlığı Yolu, yağışta sürüklenen taşlarla kapandı. Etlik Yayla Mahallesi'nde ise sel sularının taşıdığı taşlar cadde ve sokaklarda birikti. Mahalleli, yolu kendi imkânlarıyla açmaya çalıştı.Karşıyaka Mahallesi Şehit Harun Parlak Caddesi'nde Seyf Al Salo ve Nagam Al Salo adlı iki kardeş, sel sularına kapılarak sürüklendi. Kardeşler çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Baygın halde olan Nagam Al Salo adlı kız çocuğu, yakındaki diş kliniği çalışanları tarafından yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü. İki kardeş ambulansla hastaneye sevk edildi. Kız çocuğuna kalp masajı yapan klinik çalışanı Özlem Şimşek, "İçeriden yağmuru izlerken 2 çocuğun sele kapıldığını, arabanın altından çıktıklarını gördük. Hemen koşup kardeşlerden erkek olanını kucaklayıp kuru bir yere bıraktım. Diğeri selle beraber gelen parçaların altında sıkışmıştı. 7 dakikaya yakın uğraştık. Çocuk çıkarıldığında kendinde değildi. Hemen kalp masajı yaptık, kendine geldi ve ambulansa teslim ettik" dedi.Sağanak nedeniyle yollar göle döndü, işlerine giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar mahsur kaldı. Birçok bulvar ve cadde göle döndü. Bazı evlerin balkon giderleri taştı. Balkonda su birikintisi oluştu. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.Safranbolu ilçesinde evleri ve işyerlerini su bastı. Safranbolu ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu sitenin giriş katlarında su baskını yaşandı. Eski çarşı bölgesinde ve şehir merkezindeki bazı işyerlerini su bastı, araçlar yollarda kaldı. Yoğun yağış nedeniyle tarihi bir konağın bahçe duvarı yıkıldı.Sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde kaldırımda bulunan ağaç fırtına ve yağışa dayanamayarak ortadan ikiye bölündü. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen ağaç dalları, araçta maddi hasara sebep oldu.Avanos ilçesine bağlı Çalış kasabasında bulunan Atalay Solakoğlu'na ait evin çatısına yıldırım düştü. Evin çatısında ve içinde yangın çıktı. Yıldırım düşmesi sonrasında büyük bir korku yaşayan aile üyeleri kendilerini can havli ile dışarı attı. Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.MeteorolojiGenel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda, Adana, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Mersin, Kars, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Ardahan, Iğdır, Osmaniye, Hatay için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Uyarı yapılan illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Sağanak yağışlı hava, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da etkisini sürdürecek.Kayseri'de etkili olan sağanak yağış sırasında gökyüzü çakan şimşeklerle aydınlandı. Bir vatandaşın çektiği görüntüde şimşeğin Türkiye haritası oluşturduğu görüldü. Türkiye haritası şeklindeki şimşeğin görüntüsü sosyal medyada yüzlerce beğeni aldı./ SABAH