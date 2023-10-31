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Giriş Tarihi: 31.10.2023 10:46

Başkentte 500 burslu öğrenci yararına 100. yıl konseri

Başarılı sanatçı Evrim Özkaynak ve orkestrası, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında, 500 burslu öğrencinin yararına düzenlenecek konser için sahneye çıkacak. Efe Güray Eğitim ve Spor Vakfı, Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı ile ZİÇEV tarafından Ankara’da organize edilen program, 7 Kasım Salı günü Türkiye Barolar Birliği Balo Salonu’nda gerçekleştirilecek.

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Başkentte 500 burslu öğrenci yararına 100. yıl konseri

Başarılı sanatçı Evrim Özkaynak ve orkestrası, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında, 500 burslu öğrencinin yararına düzenlenecek konser için sahneye çıkacak. Efe Güray Eğitim ve Spor Vakfı, Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı ile ZİÇEV tarafından Ankara'da organize edilen program, 7 Kasım Salı günü Türkiye Barolar Birliği Balo Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Burslu öğrencilerin yanı sıra ZİÇEV bünyesindeki çocuklara eğitim katkısı da sunacak olan konser kapsamında ücretsiz salon tahsisi yapıldı, Evrim Özkaynak ve orkestrası da ücret talebinde bulunmadı. Satışa çıkarılan 600 biletin büyük bölümü ise şimdiden satıldı.

Konser öncesi SABAH'a görüşlerini paylaşan Efe Güray Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Eren Sonbay, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında anlamlı bir etkinliğe imza atıyoruz. 600 bilet satışa çıkarıldı, 400'den fazlası satıldı. Kısa süre içerisinde tükeneceğini düşünüyoruz. Sanatçımız Evrim Özkaynak bu konser için hiçbir ücret talep etmedi, salon da bizlere ücretsiz olarak tahsis edildi. Bu detaylar çok kıymetli. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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Başkentte 500 burslu öğrenci yararına 100. yıl konseri
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