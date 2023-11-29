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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Başkentte feci kaza: 1’i bebek 4 ölü

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Başkentte feci kaza: 1’i bebek 4 ölü
Ankara'nın Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mevkiinde A.B. (53) yönetimindeki otomobil, hatalı sollama nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Alev alan araçtaki yangın, yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada aynı aileden sürücü A.B. ile M.B. (52) ve E.B. (31) olay yerinde, 1 yaşındaki erkek bebek A.U.U. ise kaldırıldığı hastanede can verdi.
Konya'nın Ilgın ilçesinde Kamil A. idaresindeki kamyon, İstanbul Caddesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Otomobilde sıkışan Himmet K. ve Nazlı K. yaşamını yitirdi. Yaralanan kamyon sürücüsü Kamil A. Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana Kozan'da, H.Ö.'nün kullandığı kamyon, Sanayi Kavşağı'nda H.M.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Yaşar S.'nin yaralı kurtulduğu kazada, Polat Dinler (21) ve Buğrahan Özcan (19) öldü. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Diyarbakır Bismil'de, Savaş Aydemir'in kullandığı otomobil ile Alaaddin Sevim'in idaresindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Alaaddin Sevim (64) ile yanındaki İhsan Yalçın yaşamını yitirdi. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde ise yolun karşısına geçerken M.O.'nun kullandığı hafriyat kamyonunun çarptığı Mehmet Odabaşı (70) öldü.

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Başkentte feci kaza: 1’i bebek 4 ölü
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