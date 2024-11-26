Başkentte FETÖ ve PKK’ya operasyon: FETÖ’nün ‘emniyet mahrem sorumlularına’ operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında FETÖ ve PKK silahlı terör örgütüne yönelik Ankara merkezli 19 ilde 50 şüpheliye operasyon düzenlendi.

35 MAHREM SORUMLU

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanan 7'si çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere toplam 35 'emniyet mahrem sorumlusu' olduğu belirlendi. Şüphelilerin, örgüte eleman kazandırmak için çalışmalar yaptıkları, emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodladıkları ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda, örgüt tarafından 'mahrem imam' olarak görevlendirildikleri tespit edildi.

15 PKK'LIYA OPERASYON

PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'de yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) yapılanması içerisinde bulundukları ve örgüt tarafından kadro eğitimi ile örgüte bağlı –sözde- komitelerde (sosyal alan, sözcülük, ideolojik alan, kültür-sanat alanı) örgütsel görev aldıklarına dair tanık ve etkin pişmanlık beyanları, HTS analiz raporları doğrultusunda tespitlerde bulunulan 15 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.