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Giriş Tarihi: 4.9.2022 16:36

Başkent'te köpek sürüsü kız çocuğuna saldırdı

Başkent'te sokakta oynayan kız çocuğu köpek sürüsünün arasında kaldı. Korkusundan çığlık atan küçük kızın imdadına mahalle sakinleri yetişti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İHA
Başkent’te köpek sürüsü kız çocuğuna saldırdı
Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Grup halinde dolaşan köpekler, sokakta yürüyen bir kız çocuğuna saldırdı. Kendini çantası ile korumaya çalışan kızın imdadına çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yetişti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

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Başkent'te köpek sürüsü kız çocuğuna saldırdı
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