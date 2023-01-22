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Giriş Tarihi: 23.1.2023

BASKİ’den kente 1 milyar 715 milyonluk dev yatırım

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
BASKİ’den kente 1 milyar 715 milyonluk dev yatırım
Gerçekleştirilen alt yapı ve çevre yatırımlarıyla Balıkesir'in çehresini değiştiren Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BASKİ, 20 ilçede, 1 milyar 715 milyon 146 bin TL yatırım yaptı. İhtiyaç sahibi ailelerin içme suyu faturalarında yüzde 20, öğrenciler içinde yüzde 50 su indirimi uygulandı. Hayata geçirilen projelerle kronikleşen su sorunlarının tamamen önüne geçilirken Marmara ve Ege Denizi ile su kaynaklarına kontrolsüz atık su deşarjları engellendi. Kentin her noktasına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlandı. 2019 yılı öncesinde 1 milyon 180 bin kişi kapasiteli 24 adet atık su artıma tesisiyle Balıkesir'e hizmet veren BASKİ, 2019'dan sonra ise 8'i ileri biyolojik arıtma tesisi olmak üzere tesis sayısını 32'ye, kapasitesini ise 1 milyon 317 bin kişiye çıkardı.

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BASKİ’den kente 1 milyar 715 milyonluk dev yatırım
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