Başöğretmen ve uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman bitecek? Uzman öğretmenlik eğitimleri nereden izlenecek, kaç saat? MEBBİS GİRİŞ

Uzman öğretmenlik eğitimleri hakkında detaylar MEB tarafından paylaşıldı. MEBBİS üzerinden uzman öğretmenlik eğitimlerine erişilebiliyor. 500 binden fazla kişi uzman öğretmenlik eğitimleri için hak kazandı. Eğitimleri tamamıyla tamamlayan öğretmenler, sınava girmeye hak kazanacak. Uzman öğretmenlik eğitimleri nereden izlenecek, kaç saat gibi sorular öğretmenler tarafından soruluyor. Peki, uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman bitecek? İşte detaylar!
UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİM TARİHLERİ NE ZAMAN?
Uzman öğretmenlik eğitim programı: 18 Temmuz - 05 Eylül 2022
Başöğretmenlik eğitim programı: 18 Temmuz - 19 Eylül 2022
EĞİTİMLER 18 HAZİRANDA BAŞLADI
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına ilişkin süreç hakkında bilgi veren Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu bilgileri paylaştı: "Uzman öğretmenlik eğitim programı, 18 Temmuz'da başlayıp 5 Eylül tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Başöğretmenlik eğitim programı ise 18 Temmuz'da başlayıp 19 Eylül tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Bu vesileyle uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sürecinin eğitim camiamıza hayırlı olması temennisiyle eğitimlere katılacak tüm öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum."
Eğitim programına katılmaya hak kazananlardan, resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında ve MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak oba.gov.tr adresi üzerinden eğitimlere katılabilecek.
Eğitimlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve adayların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için adayların MEBBİS veya e-devlet şifreleri ile bireysel giriş yapmaları gerekiyor.
ADAYLAR EĞİTİMLERİN TAMAMINI İZLEMELERİ GEREKİYOR
Öte yandan adayların eğitimlerin tamamını eksiksiz olarak izlemeleri gerekiyor. İzlenen her videonun solunda bulunan ikon video başlatıldığında turuncu, tamamlandığında ise yeşil renge dönüşüyor. Tüm videolar izlendiğinde (yeşil olduğunda) eğitim tamamlanmış olacak. Eğitimin tamamlanmış sayılması için videoların %100 izlenme zorunluluğu bulunuyor. Eğitimin tamamlanmış olup olmadığı ÖBA platformunda eğitimin "Eğitim Detayları" kısmından kontrol edilmesi gerekiyor.
UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ NEREDEN İZLENECEK?
İÇERİKLER ÖBA'DA PAYLAŞILDI
Video eğitimlerinin yanı sıra video eğitimlerde görev alan akademik kadro tarafından hazırlanan yazılı içerikler de ayrıca ÖBA'da paylaşıldı. Eğitim başlatıldığında veya "eğitime devam et" seçildiğinde eğitim görseli altında yer alan "Eğitim Hakkında" kısmında bu dokümanlara ait açıklamalar ve linkler yer alıyor ancak sadece yazılı içeriğin okunmasıyla "eğitimi tamamlama şartı" yerine getirilmiş sayılmıyor.
Sınav, eğitim programı konularından yapılacağından adaylar sınavda yazılı doküman içeriğinden sorumlu olacak. İşitme engelli öğretmenler için, eğitimde kullanılacak videolara işaret dili eklendi. Görme engelli öğretmenler için yazılı dokümanlara da erişebilirlik çalışması yapıldı.