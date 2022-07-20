Başöğretmen ve uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman bitecek? Uzman öğretmenlik eğitimleri nereden izlenecek, kaç saat? MEBBİS GİRİŞ

UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİM TARİHLERİ NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik eğitim programı: 18 Temmuz - 05 Eylül 2022

Başöğretmenlik eğitim programı: 18 Temmuz - 19 Eylül 2022

EĞİTİMLER 18 HAZİRANDA BAŞLADI

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına ilişkin süreç hakkında bilgi veren Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu bilgileri paylaştı: "Uzman öğretmenlik eğitim programı, 18 Temmuz'da başlayıp 5 Eylül tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Başöğretmenlik eğitim programı ise 18 Temmuz'da başlayıp 19 Eylül tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Bu vesileyle uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sürecinin eğitim camiamıza hayırlı olması temennisiyle eğitimlere katılacak tüm öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum."

Eğitim programına katılmaya hak kazananlardan, resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında ve MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak oba.gov.tr adresi üzerinden eğitimlere katılabilecek.

Eğitimlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve adayların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için adayların MEBBİS veya e-devlet şifreleri ile bireysel giriş yapmaları gerekiyor.