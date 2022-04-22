Başörtüsüne hakaret davasında mütalaa açıklandı!

Olay geçtiğimiz Mart ayında meydana gelmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan İddianameye göre meclis üyeleriyle birlikte toplu koronavirüs testi yaptırmaya giden Temel filyasyon ekibinde yer alan Diş Hekimi Tuğba Taşkın Öztürk'e hitaben başörtüsünü kastederek "Ama senin kafanda şu şey varken, ben sana nasıl güvenebilirim, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" şeklinde sözler söylediği aktarıldı. Öztürk'ün şikayetçi olması üzerine ise dava açıldı. Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya İsmail Hakkı Temel ve Tuba Taşkın Öztürk geldi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen CHP Meclis Üyesi Bahar Karabulut "O gün test için hepimiz sıraya girmiştik. İsmail Hakkı bey benim önümdeydi. Test yapılırken şakalaşmalar gülüşmeler oldu. 2 gün sonra da böyle bir iddia olduğunu öğrendim" dedi.





"SANIK SONRADAN ŞAKA YAPTIĞINI SÖYLEDİ"

Tanık Mehmet Ali Güzel ise ifadesinde " Bize test yapılması için liste vermişlerdi. Ben işim hızlı yürüsün diye listeleri düzenliyordum. Listede üst kısımda AK Partili ve CHP'liler vardı. Bulma kolaylığı olsun diye test yapacağımız kişiye hangi partiden olduklarını sorduk. Sanık da geldiğinde sordum. O da bana ne yapacaksın, neden soruyorsun dedi. Listenin karşılaştırmasını yapmak için dedim. Doktor hanım da 'bunun sizin için ne sakıncası var' dedi. Sanık da 'Ben ne bileyim sizin bana zarar vermeyeceğinizi dedi. Doktor hanım da ben bir sağlıkçıyım. Çalıştığım yer belli. Nasıl böyle düşünebiliyorsunuz dedi. Sanık da 'ben bu durumda bana zarar vermeyeceğinize nereden güveneceğim dedi. Doktor hanım da 'Bu söylediklerinizden dolayı yüzünüz kızarmalı' diye cevap verdi. Sanık sonradan ben şaka yapıyordum" dedi.

"ŞAKALAŞMA KARŞILIKLI OLUR"

Müşteki Tuba Taşkın Öztürk "Şikayetçiyim. Şakalaşma ve gülüşme karşılıklı olur bu olayda İsmail Hakkı bey kendi sözlerini hakaretlerini söyledi ve çıkıp gitti" diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı dini değer içeren başörtüsü kastedilerek kullanılan ifadenin tahkir içerikli olduğu, şaka ve ironi maksatlı dahi kullanımının hayatın olağan akışına ters olduğunu belirterek sanığın "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme mütalaaya karşı sanık ve avukatının savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.