Başpehlivan Şimşek, altın kemeri getiren oyunu eşekle çalışmış





EŞEKLE ÇALIŞMIŞ



Cengizhan Şimşek'e altın kemeri getiren oyunu, memleketi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde eşekle çalıştığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Cengizhan Şimşek'in bir eşekle çalıştığı, sonrasında eşeği karın bölgesinden tutup supleks hareketini yaptığı görüldü. Birçok mücadeleyi supleks oyunuyla kazanan Şikşek'in, çevresinde 'supleks adam' olarak tanındığı belirtildi.