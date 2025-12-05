Haberler Yaşam Haberleri Başsavcılıktan suç örgütüne soruşturma: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Zeytinburnu ve Esenyurt’ta birçok silahlı eylem gerçekleştiren liderliğini Ö.T.‘nin yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "2025 yılı içerisinde ilimiz Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde kıraathane, AVM, oto yıkama ve emlak ofisi gibi işletmelere yönelik birçok kez kurşunlama ve ateşli silahlarla yaralama eylemleri gerçekleştiren, liderliğini Ö.T. isimli şahısın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kasten adam öldürmeye teşebbüs etme, kasten yaralama, nitelikli yağma, silahla tehdit, 6136 sayılı yasaya muhalefet ve mala zarar verme suçlarından silahlı suç örgütü mensubu 20 şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 05.12.2025 tarihinde arama yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur"

