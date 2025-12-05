Başsavcılıktan suç örgütüne soruşturma: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Başsavcılığın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "2025 yılı içerisinde ilimiz Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde kıraathane, AVM, oto yıkama ve emlak ofisi gibi işletmelere yönelik birçok kez kurşunlama ve ateşli silahlarla yaralama eylemleri gerçekleştiren, liderliğini Ö.T. isimli şahısın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kasten adam öldürmeye teşebbüs etme, kasten yaralama, nitelikli yağma, silahla tehdit, 6136 sayılı yasaya muhalefet ve mala zarar verme suçlarından silahlı suç örgütü mensubu 20 şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 05.12.2025 tarihinde arama yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur"