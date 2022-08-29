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Giriş Tarihi: 29.8.2022 06:42

Başvurular bitti! KYK yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yurt başvuru sonuçları öğren!

24 Ağustos’ta başlayan yurt başvuruları 28 Ağustos’ta sona erdi. Başvurularını tamamlayan binlerce aday şimdi KYK yurt sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Adaylar KYK yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki; KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları bekleniyor.

Başvurular bitti! KYK yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yurt başvuru sonuçları öğren!

KYK yurt sonuçları, başvuruların tamamlanmasının ardından merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz sene KYK yurt başvuru sonuçları Eylül ayında açıklanmıştı. Bu noktada; aynı beklenti devam ederken gözler resmi açıklamalara çevrildi. KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden adayların erişimine açılacak. Peki; KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son durum.

KYK YURT BAŞVURULARI BİTTİ!

24 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları 28 Ağustos saat 23.59'da sona erdi.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bilgi verilmedi. KYK yurt başvuruları bu sene 28 Ağustos'ta sona erecek. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuru sonuçları eylül ayında açıklanmıştı. Bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor.

Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgiye internet sitesinden ulaşılabilecek.

Öte yandan Üniversiteye yeni başlayacak gençler için bakanlık olarak tüm kurumlarla iş birliklerini en güçlü seviyede tuttuklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Çok kapsamlı bir hazırlık çalışmamız var. Üniversite öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, pazar akşamına kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Yapılan başvurular, bundan önce olduğu gibi bu süreçte de hiçbir şekilde insan eli değmeden, tamamen dijital ortamda değerlendirilecek. Öğrencilerimizin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. 12 farklı kurumdan alınan, doğrulanan bilgilerle birlikte asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak" ifadelerini kullandı.

KYK YURT ÜCRETLETİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" dedi.

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Başvurular bitti! KYK yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yurt başvuru sonuçları öğren!
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