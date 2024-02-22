Batan gemide arama çalışmaları sürüyor

MilliSavunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı tarafından 'Batuhan A' isimli kargo gemisinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı tarafından 'Batuhan A' isimli kargo gemisinde aramakurtarma çalışmaları devam ediyor. TCG AKIN kurtarma gemisi üzerinden dalış yapan Birinci Sınıf Dalgıç (BSD) Özel İhtisaslı personel tarafından geminin iç bölmelerinde aramalar sürdürülüyor" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Marmara Denizi'nde kuru yük gemisinin batması sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Tutuk son yolculuğuna uğurlandı. Baba Mahmut Tutuk, "Gitme diye ısrar ettim" dedi. Hayatını kaybeden Hüseyin Tutuk'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Manisa'nın Turgutlu ilçesine gönderildi. Tutuk, dün öğle namazını müteakip Urganlı Mahallesi Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tutuk'un cenazesi Turgutlu ilçesinde bulunan Urganlı Yeni Mezarlığı'na defnedildi. İHA