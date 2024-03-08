Haberler Yaşam Haberleri Batan geminin sahibi, Marmara Denizi’nin kıyısına defnedildi
Giriş Tarihi: 8.3.2024 18:12 Son Güncelleme: 8.3.2024 18:29

Batan geminin sahibi, Marmara Denizi’nin kıyısına defnedildi

Bursa'nın Karacabey ilçesi, İmralı Adası açıklarında batan Batuhan A. isimli kuru yük gemisinin kaptanı ve sahibi olan Murat Altıntaş, toprağa verildi.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Batan geminin sahibi, Marmara Denizi’nin kıyısına defnedildi

Bursa'nın Karacabey ilçesi İmralı Adası açıklarında batan Batuhan A. isimli geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları sırasında geçtiğimiz pazar günü deniz yüzeyinde bir ceset bulunmuş ve cesetin kimliği adli tıp tarafından tespit edilmişti. Bulunan cesedin Batuhan A. isimli geminin kaptanı ve sahibi olan Murat Altıntaş'a ait olduğu belirlenmişti.

Murat Altıntaş'ın cenazesi bugün Marmara Adası'na bağlı, Gündoğdu kırsal mahallesinde, ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Altıntaş'ın cenazesine ailesi ve çok sayıda yakını katıldı. Altıntaş, göz yaşları arasında toprağa verildi.

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Batan geminin sahibi, Marmara Denizi’nin kıyısına defnedildi
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