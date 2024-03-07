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Giriş Tarihi: 7.3.2024

Batan geminin sahibinin cesedi bulundu

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Batan geminin sahibinin cesedi bulundu
Marmara Denizi'nde 15 Şubat sabahı saat 07.12'de batan Batuhan A. isimli yük gemisinin kayıp 4 mürettebatından birine daha ulaşıldı. İmralı adası açıklarında 4 gün önce su yüzeyinde bulunan cesedin ve kıkıya çıkaralarak Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesedin gemi sahibi Murat Altıntaş'a ait olduğu tespit edildi. Marmara adasından yüklediği mermer tozu yükü ile Gemlik'e hareket eden ve 15 Şubat sabahı saat 07.12'de Karacabey ilçesi açıklarında sulara gömülen Batuhan A. isimli yük gemisinin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları ise sürüyor.
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Batan geminin sahibinin cesedi bulundu
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