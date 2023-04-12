Batı Karadeniz’de selin vurduğu ilçeler yeniden ayağa kaldırıldı

AYANCIK YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI

Sel felaketinden etkilenen Sinop'un Ayancık ilçesinde sağlam, güvenli konutlar ve sanayi sitesi kuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sinop'un Ayancık ilçesinde selden sonra 47 tanesi 2+1, 32 tanesi 3+1 olan toplam 79 konut yapıldı. Konutların yüzde 90'ı tamamlanarak en kısa sürede teslim edilecek duruma geldi. Yapılan konutlar yerel mimariye uygun ve çevre dostu olarak tasarlandı. Ayancık'ta sel felaketinin ardından birçok iş yerinin bulunduğu küçük sanayi sitesi hasar görmüştü. Bakanlık tarafından ilçede iş yerlerinin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar çerçevesinde 2 adet yeni sanayi sitesi yapıldı. Hasar gören iş yerleri onarılırken bölgede toplam 56 yeni dükkan yapıldı.



CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT HAMLESİ İLE İLLERİN YAPI STOKU GÜÇLENİYOR

Kastamonu ve Sinop'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa" projesi ile yapı stoku güçleniyor. Sosyal konut projesi çerçevesinde Kastamonu'da bin 118 konut ve bin 750 konut amaçlı alt yapılı arsa ve 100 iş yeri; Sinop'ta 676 konut da ve bin konut amaçlı alt yapılı arsa vatandaşların hizmetine sunuldu.