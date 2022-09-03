Batı Nil virüsü belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır, Türkiye’de görüldü mü?

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY), Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek ülke genelinde 123 vakanın tespit edildiğini bildirdi. Komşuda görülen bu hastalık sonucu vatandaşlar, Batı Nil Virüsü belirtileri ve tedavisi hakkında araştırmalarda bulunuyor. Özellikle Batı Nil virüsü nasıl bulaşır, insandan insana bulaşır mı sorusu cevap arıyor. Peki, Batı Nil virüsü belirtileri neler? İşte detaylar
11 KİŞİ BATI NİL VİRÜSÜ NEDENİYLE ÖLDÜ
Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü'nden (EODY) yapılan açıklamada, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olan Batı Nil Virüsü (BNV) vakaları ve ölümlerinin artış gösterdiği belirtildi.
Ülkede 123 yeni vaka tespit edildiği aktarılan açıklamada, 11 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?
Tropik ve ılıman iklimlerde bulunan bir virüs olan Batı Nil virüsü (BNV), ilk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesinde görülmüştür. Ancak Büyük İskender'in de ölümüne yol açtığı belirtilmektedir.
Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade edilmektedir.
BATI NİL VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
Batı Nil virüsü, genellikle "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla memeli hayvanlara ve insanlara bulaşmaktadır. Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren hastalığın kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtillmektedir.
Hastalığın ana konağı ise kuşlardır. Kuşlardan tekrar sivrisineklere bulaşan virüs, bu yolla virüse ait parçaların kan dolaşımına girmesine yol açar. Göçmen kuşlar ile dünya geneline yayılan Batı Nil Virüsü insanlara, sivrisinek sokması ile bulaşır. Hastalık, enfekte olan diğer memeli hayvanlardan insanlara bulaşmaz.
Kişiden kişiye de bulaşmayan hastalık, ancak doğum ve emzirme ile anneden bebeğe geçebilir. Bunun dışında, çok nadir de olsa kan ve organ nakli ile bulaştığı bilinmektedir. Ayrıca enfekte olan kuşların dışkılarının, ciltte yer alan bir kesiye teması ile de hastalık bulaşabilir.
BATI NİL VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?
Çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanan BNV'den korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye edilmektedir.
BATI NİL VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?
Türkiye'de şu anda Batı Nil virüsü bulunduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre BNV, 2010 yılının Eylül ayında Türkiye'de 7 kişiye bulaşmış ve bu vakalardan 3'ü ölümle sonuçlanmıştır.