Batı Nil virüsü belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır, Türkiye’de görüldü mü?

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tropik ve ılıman iklimlerde bulunan bir virüs olan Batı Nil virüsü (BNV), ilk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesinde görülmüştür. Ancak Büyük İskender'in de ölümüne yol açtığı belirtilmektedir.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade edilmektedir.