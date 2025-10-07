Haberler Yaşam Haberleri Batman'da acı kaza kamerada: 2 TIR birbirine girdi!
Batman'ın Kozluk ilçesinde, bir TIR park halindeki başka bir TIR’a çarptı. 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Acı kaza, dün akşam, Kozluk ilçesi Bekirhan beldesinde meydana geldi. F.Ç. yönetimindeki TIR, yol kenarında park halindeki bir TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 1 YARALI VAR

Sağlık görevlilerinin kontrolünde park halindeki TIR'ın şoförü S.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı şoför F.Ç. ise müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, kazanın yaşandığı ve çevredekilerin panikle kaza yerine koştuğu görüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

