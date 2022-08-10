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Giriş Tarihi: 10.8.2022 14:09

Batman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Batman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Batman’da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Yaşar Kemal Parkı'nda dün gece Mesut D. ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mesut D. aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Mesut D, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Batman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
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