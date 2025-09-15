Batman’da kan donduran olay! Bir aileyi aracın içinde katlettiler: 4 ölü

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda sürücü Şanlı ile birlikte araçta bulunan eşi Takibe Şanlı (43), kızları Elanur (9) ve oğulları Akıncan Şanlı (6) kurşunların hedefi oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kurşunların isabet ettiği araçtaki aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.