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Giriş Tarihi: 17.3.2024 13:09

Batman’da kanlı gece: Beraber yaşadığı kadın ile yanındaki erkeği öldürdü!

Batman’da korkunç bir olay yaşandı. R.B., dini nikahla birlikte yaşadığı Esra Yılmaz (25) ile park yakınında yanında gördüğü Rüknettin Özdemir’i (25) tabancayla ateş ederek öldürdü. Polis tarafından yakalanan R.B. emniyete götürüldü...

DHA

Kanlı olay, saat 02.00 sıralarında Yenişehir Mahallesinde Süleyman Nazif Parkı karşısında meydana geldi. R.B., dini nikahla birlikte yaşadığı Esra Yılmaz ve yanında bulunan Rüknettin Özdemir'e tabancayla ateş etti.

Yılmaz ve Özdemir kanlar içinde yere yığılırken R.B. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Esra Yılmaz ve Rüknettin Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz ve Özdemir'in cansız bedenleri otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. R.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Batman’da kanlı gece: Beraber yaşadığı kadın ile yanındaki erkeği öldürdü!
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