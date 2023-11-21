Batman’da yaralar sarılıyor

BATMAN'DA etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılıyor. Selde yaşamını yitiren babaanne 54 yaşındaki Lalihan Güner ve torunları 5 yaşındaki İsrafil Güner, 1 yaşındaki Birgül Güner ile 3 yaşındaki Asenat Güner yan yana defnedilirken yine selden etiketlenen 129 vatandaş pansiyonlara yerleştirildi. Batman Valisi Ekrem Canalp, selden etkilenen vatandaşlar için AFAD'dan 15 milyon, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan 19 milyon TL bütçe talep ettiğini söyledi. Müge Anlı ve Dostları Aşevi ise kentte sıcak çorba dağıttı.