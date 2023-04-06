Batuhan Kurt cinayeti davasında tahliye!

İstanbul'daki Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda çalışan Batuhan Kurt (21), 19 Mart 2022 sabahı işe gitmek için yolda yürüdüğü esnada bıçaklanmıştı. Hayatını kaybeden genç adamı bıçaklayan saldırganın ise Batuhan Kurt'un sevgilisinin babası olduğu ortaya çıkmıştı. Yapılan araştırmada Göksu ailesinin tüm bireylerinin cinayetten haberdar olabileceği tespit edilmiş, polis baş şüpheli Hasan Göksu, E. Göksu, annesi, ağabeyleri ve akrabalarının da arasında olduğu 7 kişiyi gözaltına almıştı. Hasan Göksu adli makamlarca tutuklanırken diğer aile üyeleri adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede incelenen kamera kayıtlarında şüphelinin kızı E. Göksu'nun görüntülerdeki kişiyi babasına benzettiği, şüphelinin önceden plan yaparak maktulün işe gittiği sırada maktulü öldürdüğü ardından da önceden planladığı, kaçış güzergahından kaçtığı ve böylelikle tasarlayarak kasten maktul Batuhan Kurt'u öldürdüğünün anlaşıldığı belirtilerek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

HAKİM KARŞISINDAYDI

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci celsesi görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hasan Göksu katılırken maktul Batuhan Kurt'un ailesi ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ REDDETTİ

Duruşmadaki savunmasında sanık Hasan Göksu, "Benim ve ailemin bu üzücü olayla ilgisi yoktur. Faili olmadığım bir olaydan dolayı 10 aydır tutukluyum. Bir taksiden alınan görüntüdeki şahıs bana benziyor diye dosyaya delil olarak konuluyor. Beraatımı talep ederim" şeklinde konuştu.

SAVCI 'TUTUKLULUK HALİ DEVAM' DEDİ

Cumhuriyet Savcısı ise, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut delil durumu, sanığın kaçma ve delilleri değiştirme şüphesi altında olması değerlendirildiğinden sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

İKİNCİ CELSEDE TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, dosya kapsamına dahil olan rapor ve diğer delillere göre hukuki durumunun lehe değişme ihtimali ve bu aşamada adli kontrol tedbirinin yeterli olacağının değerlendirilmesi nazara alınarak, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.