‘Bayanlar ve baylar’ anonsu tarihe karıştı

UÇAK yolculuklarında pilotların ya da kabin görevlilerinin anonsları sırasında kullandıkları "Bayanlar ve baylar" ifadesi tarihe karışıyor. Havayolları şirketleri söz konusu ifadeyi anonslarında kullanmamaları için personeline uyarılarda bulunuyor. Bu akıma son olarak İngiliz havayolu şirketi British Airways
de uydu. Çıkan haberlere göre British Airways firması altındaki pilot ve kabin görevlilerine "cinsiyet eşitliği" gerekçesiyle "Bayanlar ve baylar" anonsunun yerine, "Herkes" ya da "Hepiniz" ifadesinin kullanılması talimatı verildiği belirtildi. Daha önce Lufthansa
, EasyJet
, Japan Airlines
, Delta
ve Air Canada
gibi şirketler de benzer yönde karar almıştı.