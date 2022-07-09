Haberler Yaşam Haberleri Bayburt bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Bayburt’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 9.7.2022 00:25 Son Güncelleme: 9.7.2022 00:25

Bayburt bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Bayburt’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İslam alemi için pek çok anlam ve önemi bulunan Kurban Bayramı3na bu sabah kılınacak olan bayram namazıyla adım atacağız. Bu sabah Bayburt ilimizde bayram namazı kılmak için camilere gidecek olanlar “Bayburt bayram namazı saati” ile ilgili olarak Bayburt’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Bayburt’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusu cevabı ve tüm detaylar.

Bayburt bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Bayburt’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

"Bayburt bayram namazı saati" bilgileri bu sabah bayram namazı kılmak için camiye gidecek olanlar tarafından öğrenilmek istenerek Bayburt'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? şeklindeki soru üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

BAYBURT'TA KURBAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet ile 2022 Bayburt Bayram namazı saati ve tüm detaylar;



BAYBURT BAYRAM NAMAZI SAATİ

Bayburt ilimizde Kurban Bayramı namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06:07'de kılınacak.

TEŞRİK TEKBİRİ KAÇ DEFA GETİRİLİR?

Teşrik tekbiri Arife'den bayramın son ikindi namazına kadar her farz namazının ardından getirilir. Hiçbir namazın aksatılmaması halinde toplamda 23 kez getirilmiş olur. Ancak daha fazla sayıda tekbir getirilmesinde de bir sakınca yoktur.



TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU

Teşrik tekbiri şu şekilde okunur: "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre teşrik tekbirleri kadın ve erkek tüm Müslümanlara vaciptir. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir.



2022 KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Kurban Bayramının denk geldiği günler ise şöyle;

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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Bayburt bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Bayburt’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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