Bayburt bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Bayburt’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

"Bayburt bayram namazı saati" bilgileri bu sabah bayram namazı kılmak için camiye gidecek olanlar tarafından öğrenilmek istenerek Bayburt'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? şeklindeki soru üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.
Diyanet ile 2022 Bayburt Bayram namazı saati ve tüm detaylar;
Bayburt ilimizde Kurban Bayramı namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06:07'de kılınacak.
Teşrik tekbiri şu şekilde okunur: "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre teşrik tekbirleri kadın ve erkek tüm Müslümanlara vaciptir. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir.
Kurban Bayramının denk geldiği günler ise şöyle;
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı